Британская премьера "Матильды" состоится в ноябре

11:4813.09.2017
(обновлено: 11:50 13.09.2017)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Матильда" покажут в Лондоне в ноябре в рамках "Недели российского кино", сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
Кинопоказы, встречи и мероприятия фестивальной программы будут проходить на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего посетители фестиваля увидят более пятидесяти российских фильмов. Почетными гостями "Недели российского кино", помимо автора "Матильды", станут режиссеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, актер Александр Петров, сыгравший главную роль в фильме "Гоголь", и другие известные деятели российского и международного кинематографа.
По словам сопродюсера фестиваля, исполнительного директора Университета "Синергия" Вадима Лобова, главная задача "Недели российского кино" — привлечь внимание широкой публики к отечественному культуре и кинематографу.
"Мы хотим, чтобы фильмы российских режиссеров увидели как можно больше людей, проживающих не только в России, но и в других странах. Такие мероприятия как "Неделя российского кино", способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, преодолению барьеров и предубеждений", — сказал Лобов.
В рамках фестиваля состоится церемония награждения лауреатов премии "Золотой единорог", учрежденной для поощрения кинематографистов, снимающих фильмы о России. На торжественном вечере выступит Борис Гребенщиков.
"Неделя российского кино", состоявшаяся в Великобритании в прошлом году, показала по-настоящему ажиотажный спрос нашей публики на современную российскую культуру, поэтому мы решили значительно расширить как географию, так и жанровый репертуар "Недели" — отметил основатель и генеральный продюсер фестиваля Филипп Перкон.
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".