Британская премьера "Матильды" состоится в ноябре

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Матильда" покажут в Лондоне в ноябре в рамках "Недели российского кино", сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

Кинопоказы, встречи и мероприятия фестивальной программы будут проходить на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего посетители фестиваля увидят более пятидесяти российских фильмов. Почетными гостями "Недели российского кино", помимо автора "Матильды", станут режиссеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, актер Александр Петров, сыгравший главную роль в фильме "Гоголь", и другие известные деятели российского и международного кинематографа.

По словам сопродюсера фестиваля, исполнительного директора Университета "Синергия" Вадима Лобова, главная задача "Недели российского кино" — привлечь внимание широкой публики к отечественному культуре и кинематографу.

"Мы хотим, чтобы фильмы российских режиссеров увидели как можно больше людей, проживающих не только в России, но и в других странах. Такие мероприятия как "Неделя российского кино", способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, преодолению барьеров и предубеждений", — сказал Лобов.

В рамках фестиваля состоится церемония награждения лауреатов премии "Золотой единорог", учрежденной для поощрения кинематографистов, снимающих фильмы о России. На торжественном вечере выступит Борис Гребенщиков.

"Неделя российского кино", состоявшаяся в Великобритании в прошлом году, показала по-настоящему ажиотажный спрос нашей публики на современную российскую культуру, поэтому мы решили значительно расширить как географию, так и жанровый репертуар "Недели" — отметил основатель и генеральный продюсер фестиваля Филипп Перкон.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".