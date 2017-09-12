"Стоит поумерить пыл": в СПЧ прокомментировали скандал вокруг "Матильды"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров призывает сторонников и противников кинокартины Алексея Учителя "Матильда" постараться прийти к компромиссу, зрители сами оценят этот фильм, а недовольным картиной чиновникам стоит "поумерить пыл и амбиции" и не нагнетать ажиотаж, провоцируя заведомо неправосудные действия нездоровых активистов.

Противникам стоит поумерить пыл

Во вторник стало известно, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за случаев угроз противников фильма. В пресс-службе сети говорится, что решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма".

По мнению Боброва, ситуация с противниками создания и показа этого фильма "явно нездоровая". Вместо того чтобы продолжать раздувать конфликт, фактически, на пустом месте, им стоило бы "принять все как есть", полагает он.

"Совет призывает обе стороны, если это можно так назвать, все-таки прийти к какому-то компромиссу и не подливать масла в огонь. Зрители сами оценят, насколько это все имеет право на существование", — сказал Бобров РИА Новости.

Что касается выходок активистов из числа противников фильма, правоохранительные органы должны найти этих людей и привлечь к соответствующей ответственности, подчеркнул замглавы СПЧ.

"Я считаю, что тем должностным лицам, которым эта картина не нравится, нужно бы уже как-то поумерить пыл и амбиции и либо принять ситуацию так, как она есть, либо искать какие-то доказательства нарушения закона, все-таки не нагнетать ажиотаж, чтобы нездоровые активисты не совершали заведомо неправосудных действий", — заявил правозащитник.

По соображениям безопасности

Бобров при этом не видит оснований для опасений кинотеатров относительно возможных акций или насильственных действий в отношении посетителей.

"Я считаю, что эти опасения беспочвенны, поскольку правоохранительные органы у нас достаточно компетентны, чтобы все эти инциденты предотвращать. И я полагаю, что они не допустят никакой дальнейшей вакханалии на эту тему", — пояснил замглавы совета.

Его коллега по президентскому СПЧ журналист Николай Сванидзе уверен, что опасения сети кинотеатров, напротив, вполне обоснованы.

"Разумеется, их опасения обоснованы… Я бы сказал, что отказ от демонстрации фильма в этих условиях свидетельствует об ответственности руководства этой сети кинотеатров. Представьте себе: соберется полный зал народа, и будут кидаться там бутылками с "коктейлем Молотова" — вообще страшно подумать, чем это может кончиться. Поэтому они дают понять совершенно справедливо, что они не могут рисковать жизнями посетителей кинотеатров и своей собственностью тоже", — уточнил он.

Пора прибегнуть к закону

Сванидзе отметил, что вопросы здесь вызывает не поведение сети кинотеатров и даже не поведение депутата Натальи Поклонской и "тех людей, которые делают ее своей фронтледи" и при этом являются "религиозными фанатиками или выдают себя за таковых, но ведут себя просто как бандиты и террористы".

"Единственное, что вызывает изумление – не психически больные люди, не группы фанатиков, которых полно и в нашей стране, и во всем мире, — а вызывает здесь изумление позиция государства, потому что оно смотрит на это сквозь пальцы", — заявил правозащитник.

Он подчеркнул, что в ответ на эти действия фанатиков нужно прибегать к закону, есть соответствующие статьи, которые в одних случаях почему-то применяются очень жестко, а в других не выполняются.

"Если кидаются бутылками с зажигательной смесью и таранят кинотеатры, на это есть соответствующие очень жесткие статьи закона, их нужно незамедлительно применять, а не смотреть с любопытством исследователя за происходящим", — добавил Сванидзе.

Конфликт вокруг "Матильды"

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.

Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание.

Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.