Любые действия против "Матильды" работают как реклама, считают в ОП

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отказ сетей кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк" показывать фильм "Матильда" Алексея Учителя подогревает интерес общества к картине, заявил член Общественной палаты Калужской области профессор Владислав Гриб РИА Новости.

Во вторник стало известно, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от показа "Матильды" из-за случаев угроз противников фильма. В пресс-службе сети говорится, что решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма".

Гриб отметил, что прокатное удостоверение на фильм выдано, а значит, желающие смогут посмотреть этот фильм. Но ажиотаж, вызванный отказом двух сетей кинотеатров показывать "Матильду", приведет в залы и тех, кто не интересуется подобного рода фильмами и кино вообще, уточнил он.

"Лучшей рекламы этого фильма я не видел и не слышал, поэтому любые действия в отношении фильма все равно подогревают интерес к нему", — заметил Гриб.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.

Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание.