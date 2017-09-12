Россия и Китай планируют снять документальный фильм к 70-летию дипотношений

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Россия и Китай планируют снять большой многосерийный документальный фильм к 70-летию установления дипломатических отношений, сообщил журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

КНР и СССР установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. Советский Союз стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

"У нас есть достаточно большие проекты, которые касаются производства документальных фильмов. В том числе мы планируем сделать большую документальную многосерийную картину к 70-летию установления дипломатических отношений. Это будет в октябре 2019 года. Возможно, будет большой совместный проект", — рассказал Волин, который в составе делегации принимал участие в российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Во вторник в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сопредседателями которой являются заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.