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Культура

Продюсер "Матильды" уверен в коммерческом успехе фильма

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (125)
17:3012.09.2017
(обновлено: 17:31 12.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПремьерный показ фильма Матильда во Владивостоке. 11 сентября 2017Премьерный показ фильма Матильда во Владивостоке. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продюсер фильма Алексея Учителя "Матильда" Александр Достман считает, что многие жители РФ хотят посмотреть вызвавшую резонанс картину, поэтому она будет коммерчески успешной.

Специальный показ фильма Матильда во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сеть кинотеатров отказалась от показа "Матильды"
Ранее сообщалось, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила отказаться от показа картины "Матильда" из-за случаев угроз противников фильма. В сети кинотеатров уточнили, что отказ демонстрировать "Матильду" является вынужденной мерой, поскольку руководство не желает подвергать опасности зрителей.

"Со сборами все будет хорошо, не волнуйтесь… Все население страны хочет посмотреть этот фильм. И я вам больше того скажу, как только все население страны посмотрит этот фильм, зрители вообще не поймут, о чем был разговор. Это красивейшая история о красивейшей любви, никаких эротических сцен нет. Я не думаю, что за последние 30 лет Николая II кто-то лучше показывал", — сказал Достман РИА Новости.

При этом продюсер не стал разглашать финальный бюджет картины, признав, что фильм дорогой, но "государство дало в лучшем случае 10-15% всего бюджета". Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в социальной сети Facebook, что, согласно ответу Счетной палаты на ее запрос, "по смете "Матильда" стоила 814 миллионов 265 тысяч рублей", из них 280 миллионов рублей — бюджетные деньги в виде субсидий.

Специальный показ фильма Матильда во Владивостоке 11 сентября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке эвакуируют ТЦ, где накануне прошел показ "Матильды"
Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.

Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Две москвички пожаловались в ФАС на рекламную кампанию "Матильды"
Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить киноконцертный театр.

Накануне адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

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