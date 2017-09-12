Документы на могилу Элинор Ригби из песни Beatles не нашли покупателя

ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Мария Табак. Документы на могилу Элинор Ригби — женщины, имя которой обессмертила группа Beatles, не нашли покупателя на состоявшихся накануне торгах аукционного дома Omega Auctions в городе Уоррингтоне.
Эстимейт документов составлял 2-4 тысячи фунтов стерлингов, однако даже за такую сравнительно невысокую цену их никто не купил.
Накануне с торгов была снята нотная рукопись песни Eleanor Rigby. Как объяснил аукционный дом, реликвия, по всей видимости, оказалась краденой.
Eleanor Rigby — сингл Beatles с альбома Revolver, записанный в 1966 году. Песня получила премию "Грэмми" в номинации за "Лучший вокал в стиле рок-н-ролл". Композиция рассказывает историю девушки и священника и посвящена темам одиночества, депрессии и опустошения.