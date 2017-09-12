Документы на могилу Элинор Ригби из песни Beatles не нашли покупателя

ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Мария Табак. Документы на могилу Элинор Ригби — женщины, имя которой обессмертила группа Beatles, не нашли покупателя на состоявшихся накануне торгах аукционного дома Omega Auctions в городе Уоррингтоне.

Элинор Ригби была похоронена во дворе церкви Святого Петра в Ливерпуле в 1939 году. Именно во дворе этой церкви Пол Маккартни и Джон Леннон впервые встретились на церковном празднике. По воспоминаниям Маккартни, это имя всплыло из подсознания во время написания песни.

Эстимейт документов составлял 2-4 тысячи фунтов стерлингов, однако даже за такую сравнительно невысокую цену их никто не купил.

Накануне с торгов была снята нотная рукопись песни Eleanor Rigby. Как объяснил аукционный дом, реликвия, по всей видимости, оказалась краденой.

Более успешные результаты на аукционе показали другие связанные с историей Beatles лоты. Очки Джона Леннона ушли с молотка за 5,6 тысячи фунтов стерлингов, а набор автографов участников группы — за семь тысяч фунтов стерлингов.

Eleanor Rigby — сингл Beatles с альбома Revolver, записанный в 1966 году. Песня получила премию "Грэмми" в номинации за "Лучший вокал в стиле рок-н-ролл". Композиция рассказывает историю девушки и священника и посвящена темам одиночества, депрессии и опустошения.