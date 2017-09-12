Урин намерен обсудить с Серебренниковым судьбу спектакля "Нуреев"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что в ближайшие дни надеется обсудить с режиссером Кириллом Серебренниковым премьеру балета "Нуреев"; он выразил надежду, что премьера состоится в нынешнем сезоне, но окончательное решение останется за Серебренниковым.

"В начале сентября обратился в СК России с просьбой разрешить мне встречу с Кириллом. Я разговаривал по телефону со следователем, и он сказал, что готов разрешить, я отправил официальный запрос. Надеюсь, что в ближайшие дни встреча состоится, и мы определим судьбу спектакля", — сказал Урин на встрече с балетной труппой во вторник.

Он подчеркнул, что по линии Серебренникова спектакль готов, но окончательное решение о премьере он оставляет за режиссером.

"Сейчас это зависит от одного человека. Разрешит ли Серебренников выпускать спектакль без него или попросит подождать", — сказал Урин.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает представить премьеру в этом сезоне.

"Мы планируем, я хочу подтвердить, что я очень надеюсь, что в этом сезоне мы премьеру "Нуреева" сыграем", — сказал Урин.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".