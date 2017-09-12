Урин намерен обсудить с Серебренниковым судьбу спектакля "Нуреев"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что в ближайшие дни надеется обсудить с режиссером Кириллом Серебренниковым премьеру балета "Нуреев"; он выразил надежду, что премьера состоится в нынешнем сезоне, но окончательное решение останется за Серебренниковым.
Он подчеркнул, что по линии Серебренникова спектакль готов, но окончательное решение о премьере он оставляет за режиссером.
"Сейчас это зависит от одного человека. Разрешит ли Серебренников выпускать спектакль без него или попросит подождать", — сказал Урин.
При этом он подчеркнул, что рассчитывает представить премьеру в этом сезоне.
"Мы планируем, я хочу подтвердить, что я очень надеюсь, что в этом сезоне мы премьеру "Нуреева" сыграем", — сказал Урин.
По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".