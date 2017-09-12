Цирковой фестиваль "Идол" соберет в Москве 145 участников из 13 стран

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Международный цирковой фестиваль "Идол", который пройдет с 14 по 17 сентября, соберет в Москве 145 артистов из 13 стран, заявил на пресс-конференции во вторник народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный.
Так, среди участников — артисты из Испании, Колумбии, КНДР, Украины, Тайваня и Танзании.
Зрители увидят уникальный экзотический номер с дрессированными пеликанами и попугаями, номер, где обезьяна будет управлять настоящим огромным дирижаблем, и уникальные акробатические трюки.
В состав жюри войдут основатель и директор цирка Германии "Ронкалли" Бернард Пол, режиссер-постановщик "Мулен Руж" Тьерри Утрийа.