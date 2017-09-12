США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

15:4212.09.2017
01731
© РИА Новости / Денис ГришкинПерейти в фотобанкСергей Собянин в Белом зале Мэрии Москвы. Архивное фотоСергей Собянин в Белом зале Мэрии Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Церемония вручения премий Москвы 2017 года в области литературы и искусства прошла во вторник в историческом Белом зале столичной мэрии.

Премии лауреатам вручил мэр Москвы Сергей Собянин. В начале церемонии он поблагодарил всех артистов, художников, дизайнеров за участие в организации празднования 870-летия Москвы. "Вся Москва стала большой концертной площадкой", — отметил мэр.

Литературная премия Ясная Поляна. Архивное фото
© Фото : Алина Голубь/Литературная премия "Ясная Поляна"
В шорт-лист литературной премии "Ясная Поляна" вошли шесть романов
Он также поблагодарил лауреатов за искусство, за неравнодушие к Москве. "Современная Москва представляет огромное пространство для творчества сотен талантливых архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов", — сказал Собянин.

Отдельно он коснулся театральной сферы столицы, напомнив, что за последние годы заработали новые площадки театра "Геликон-опера", Театра под руководством Олега Табакова, театров Надежды Бабкиной, Александра Градского, "Гжель" и многих других. "Ежегодно московские театры посещает около 5 миллионов человек, это такой мировой рекорд", — заметил Собянин.

Лауреатами премий Москвы 2017 года в области литературы и искусства стали артистка театра "Современник" Марина Неелова; композитор Александр Журбин; артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Виктор Добронравов, Сергей Епишев, Артур Иванов, Екатерина Крамзина, Валерий Ушаков; артисты Театра имени Моссовета Евгений Стеблов, Нина Дробышева, Елена Валюшкина, Станислав Бондаренко, Виктор Шамиров; главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов.

Премии также присуждены в других номинациях: "Изобразительное искусство", "Искусствоведение", "Литература", "Музыкальное искусство", "Произведения для детей и юношества", "Просветительская деятельность", "Цирковое и эстрадное искусство". Всего премий были удостоены 27 деятелей культуры.

Максим Амелин на торжественной церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса Книга года в театре Геликон-опера в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Книгой года" стала "Антология современной поэзии народов России"
Премии Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года. Они ручаются ежегодно в количестве до 12 премий в размере 200 тысяч рублей каждая. Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства столицы, которую возглавляет народный артист СССР, режиссер Владимир Андреев.

За время существования премии ее лауреатами стали около 700 человек, среди которых такие выдающиеся деятели культуры, как Георгий Свиридов, Микаэл Таривердиев, Ирина Архипова, Олег Борисов, Владимир Трошин, Татьяна Доронина, Владимир Зельдин, Андрей Гончаров, Лев Кулиджанов, Петр Фоменко, Родион Щедрин, Леонид Зорин, Алексей Бородин, Галина Волчек, Алексей Баталов, Марк Захаров, Владимир Спиваков и многие другие.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена