Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Церемония вручения премий Москвы 2017 года в области литературы и искусства прошла во вторник в историческом Белом зале столичной мэрии.

Премии лауреатам вручил мэр Москвы Сергей Собянин. В начале церемонии он поблагодарил всех артистов, художников, дизайнеров за участие в организации празднования 870-летия Москвы. "Вся Москва стала большой концертной площадкой", — отметил мэр.

Он также поблагодарил лауреатов за искусство, за неравнодушие к Москве. "Современная Москва представляет огромное пространство для творчества сотен талантливых архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов", — сказал Собянин.

Отдельно он коснулся театральной сферы столицы, напомнив, что за последние годы заработали новые площадки театра "Геликон-опера", Театра под руководством Олега Табакова, театров Надежды Бабкиной, Александра Градского, "Гжель" и многих других. "Ежегодно московские театры посещает около 5 миллионов человек, это такой мировой рекорд", — заметил Собянин.

Лауреатами премий Москвы 2017 года в области литературы и искусства стали артистка театра "Современник" Марина Неелова; композитор Александр Журбин; артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Виктор Добронравов, Сергей Епишев, Артур Иванов, Екатерина Крамзина, Валерий Ушаков; артисты Театра имени Моссовета Евгений Стеблов, Нина Дробышева, Елена Валюшкина, Станислав Бондаренко, Виктор Шамиров; главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов.

Премии также присуждены в других номинациях: "Изобразительное искусство", "Искусствоведение", "Литература", "Музыкальное искусство", "Произведения для детей и юношества", "Просветительская деятельность", "Цирковое и эстрадное искусство". Всего премий были удостоены 27 деятелей культуры.

Премии Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года. Они ручаются ежегодно в количестве до 12 премий в размере 200 тысяч рублей каждая. Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства столицы, которую возглавляет народный артист СССР, режиссер Владимир Андреев.

За время существования премии ее лауреатами стали около 700 человек, среди которых такие выдающиеся деятели культуры, как Георгий Свиридов, Микаэл Таривердиев, Ирина Архипова, Олег Борисов, Владимир Трошин, Татьяна Доронина, Владимир Зельдин, Андрей Гончаров, Лев Кулиджанов, Петр Фоменко, Родион Щедрин, Леонид Зорин, Алексей Бородин, Галина Волчек, Алексей Баталов, Марк Захаров, Владимир Спиваков и многие другие.