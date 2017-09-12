Мединский отметил рекордную посещаемость Большого театра

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Заполняемость Большого театра в прошлом году составила почти 100%, что является лучшим показателем прекрасной работы театра и самоотверженного труда его сотрудников, об этом объявил на сборе труппы министр культуры РФ Владимир Мединский.

Во вторник проходит традиционный сбор труппы Большого театра. Министр культуры РФ Владимир Мединский прибыл в театр, чтобы поздравить коллектив с началом работы.

"Это мой любимый театр, также как и любимый театр миллионов. Я взял ваш отчет за прошлый год и попросил забрать его с собой, потому что его можно читать как художественную литературу… Есть простое выражение оценки вашего труда — заполняемость Большого театра традиционно под 100 — 97-98%", — сказал Мединский.

По его словам, Большой театр показал потрясающие экономические результаты и побил рекорд по собственным продажам билетов.

"Всего этого никогда не было бы, если бы не ваш удивительный, талантливый, самоотверженный труд. Мы будем вместе с вами всегда", — заключил министр.