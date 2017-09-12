В Третьяковской галерее стартует серия предпремьерных кинопоказов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гости Третьяковской галереи смогут увидеть фильмы-лауреаты международных кинофестивалей за несколько месяцев до их выхода в широкий прокат в рамках проекта "Допремьерные субботы в Третьяковке", который начнется с 16 сентября.

Показы будут проводиться каждую субботу в кинозале Инженерного корпуса галереи, откроет проект фильм Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Ваську Штыря в дом инвалидов", ставший лауреатом фестиваля "Окно в Европу" и Международного фестиваля в Карловых Варах.

Руководитель отдела кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов отметил, что практика допремьерных показов в музеях в разных странах не нова.

"Нам казалось очень важным начать этот цикл с отечественного фильма. У нас не было сомнений, что это должен быть тот фильм, который еще не вышел в прокат, но уже стал резонансным. Он получил замечательные отклики критики на фестивале в Выборге. Мы принципиально сделали первый показ абсолютно бесплатным", — сказал Павлов.

Он выразил надежду, что показы вызовут интерес у зрителей, которые не только первыми увидят картину, но и смогут пообщаться со съемочной группой. По словам Павлова, организаторы приняли решение чередовать отечественные и зарубежные фильмы. Зрители первыми увидят фильм-победитель Венецианского фестиваля "Сеть" Ким Ки Дука, "Три сестры" Юрия Грымова, "Саамская кровь" Аманды Кернелл.

Проект реализуется Третьяковской галереей совместно с интернет-кинотеатром tvzavr.