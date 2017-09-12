В Гуанчжоу презентовали российско-китайский мультфильм "Крош и Панда"

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальная презентация проекта анимационного сериала "Крош и Панда" российско-китайского совместно производства состоялась во вторник в китайском Гуанчжоу.

В июле группа компаний "Рики" (в лице компании "Смешарики") и Центральный канал Китайского телевидения (в лице компании CCTV Animation) в рамках российско-китайского межправительственного соглашения подписали меморандум о совместном производстве сериала "Крош и Панда".

Церемония презентации прошла в рамках 18-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в присутствии ее сопредседателей — вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун.

"Я уверена, что этот новый проект, новый мультфильм придется по душе всем ребятам из Китая и России и поможет найти очень много новых друзей. Это фильм для нашей дружбы на многие годы", — сказала Голодец на презентации.

Российский вице-премьер пожелала успехов новому проекту и заверила, что правительство России приложит все усилия, чтобы такие проекты приумножались.

Лю Яньдун в свою очередь также выразила благодарность участникам проекта и пожелала им успеха.

Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов отметил, что состоявшееся мероприятия является значимым событием для проекта. "Это первая официальная презентация проекта в Китае. Если до этого мы просто подписывали документы, то это первая презентация, где мы показали сам ролик и представили мир этих героев. Для нас это значимая дата", — рассказал Попов журналистам после презентации.

В течение полутора лет творческие коллективы специалистов из России и Китая будут разрабатывать сценарий, характеры персонажей и окружающий их мир. В итоге зрители увидят 52 эпизода по 12 минут в формате 3D CGI.

Создатели проекта предполагают, что мультфильм привлечет интерес самой широкой аудитории как в России, так и в Китае, и поспособствует развитию и укреплению сотрудничества в области культуры и искусства двух стран.