В Гуанчжоу презентовали российско-китайский мультфильм "Крош и Панда"

ГУАНЧЖОУ, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальная презентация проекта анимационного сериала "Крош и Панда" российско-китайского совместно производства состоялась во вторник в китайском Гуанчжоу.
Церемония презентации прошла в рамках 18-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в присутствии ее сопредседателей — вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун.
"Я уверена, что этот новый проект, новый мультфильм придется по душе всем ребятам из Китая и России и поможет найти очень много новых друзей. Это фильм для нашей дружбы на многие годы", — сказала Голодец на презентации.
Российский вице-премьер пожелала успехов новому проекту и заверила, что правительство России приложит все усилия, чтобы такие проекты приумножались.
Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов отметил, что состоявшееся мероприятия является значимым событием для проекта. "Это первая официальная презентация проекта в Китае. Если до этого мы просто подписывали документы, то это первая презентация, где мы показали сам ролик и представили мир этих героев. Для нас это значимая дата", — рассказал Попов журналистам после презентации.
Создатели проекта предполагают, что мультфильм привлечет интерес самой широкой аудитории как в России, так и в Китае, и поспособствует развитию и укреплению сотрудничества в области культуры и искусства двух стран.