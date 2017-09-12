В "Мастерской Фоменко" рассказали о главном спектакле нового сезона

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главной работой 25-го сезона московского театра "Мастерская Петра Фоменко" станет спектакль "Синяя птица", сообщил худрук театра Евгений Каменькович на сборе труппы, который прошел во вторник.

Он отметил, что сезон начался с премьеры спектакля "Проклятый Север" по рассказам Юрия Казакова. По словам Каменьковича, это самостоятельная работа третьей стажерской группы мастерской. "На этот раз впервые я не сделал ни одного замечания, когда ребята мне показывали свою работу", — сказал худрук.

По его словам, главной работой сезона станет постановка "Синей птицы" Метерлинка, о которой мечтал еще Фоменко. Ставить спектакль будет Иван Поповски. В спектакле будет занято более 20 артистов, а также музыканты и детский хор.

"В юбилейный год нельзя обойтись без Пушкина. И наш артист Михаил Крылов, который уже работал с пушкинской литературой, начнет работать над постановкой по "Евгению Онегину". В спектакле будет такой персонаж — "русская хандра", — рассказал Каменькович. — Другая постановка продолжит лабораторные работы по произведениям Платонова. В основе спектакля — четыре рассказа писателя. В планах постановка по произведению Стругацких и повести Гофмана "Крошка Цахес".

В юбилейном сезоне в зрительском фойе Новой сцены откроется выставка, посвященная Петру Фоменко и 25-летию "Мастерской". Продолжит работу киноклуб, лекторий, запланированы ставшие уже популярными поэтические и творческие вечера. За расписанием мероприятий можно следить в рубрике "Неспектакли" на сайте театра. Ближайшим "неспектаклем" станет встреча с писателем Людмилой Улицкой 30 сентября. А в начале октября зрителей ждет встреча с народным артистом Сергеем Юрским, который повторит нью-йоркский концерт в Карнеги-холле в июне. Жанр спектакля, как его определил сам актёр — "свободный концерт классики и современности с поклоном Бродскому".

Начнется сезон театра с больших гастролей в Македонию, где в столице Скопье на сцене Македонского национального театра с 13 по 25 сентября будут показаны три спектакля режиссера Ивана Поповски: "Алиса в Зазеркалье", "Отравленная туника" и "Сон в летнюю ночь". Тридцатого сентября "Мастерская" примет участие в Тбилисском международном театральном фестивале, где представит спектакль "Последние свидания" по рассказам Бунина. В рамках проектов "Золотая Маска" в октябре в Таллине и Риге будет показан спектакль "Сон в летнюю ночь". А с 6 по 11 декабря эту постановку увидят швейцарские зрители — гастроли пройдут на сцене театра "Каруж" в Женеве.