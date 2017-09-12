В "Мастерской Фоменко" рассказали о главном спектакле нового сезона

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главной работой 25-го сезона московского театра "Мастерская Петра Фоменко" станет спектакль "Синяя птица", сообщил худрук театра Евгений Каменькович на сборе труппы, который прошел во вторник.
По его словам, главной работой сезона станет постановка "Синей птицы" Метерлинка, о которой мечтал еще Фоменко. Ставить спектакль будет Иван Поповски. В спектакле будет занято более 20 артистов, а также музыканты и детский хор.
"В юбилейный год нельзя обойтись без Пушкина. И наш артист Михаил Крылов, который уже работал с пушкинской литературой, начнет работать над постановкой по "Евгению Онегину". В спектакле будет такой персонаж — "русская хандра", — рассказал Каменькович. — Другая постановка продолжит лабораторные работы по произведениям Платонова. В основе спектакля — четыре рассказа писателя. В планах постановка по произведению Стругацких и повести Гофмана "Крошка Цахес".
Начнется сезон театра с больших гастролей в Македонию, где в столице Скопье на сцене Македонского национального театра с 13 по 25 сентября будут показаны три спектакля режиссера Ивана Поповски: "Алиса в Зазеркалье", "Отравленная туника" и "Сон в летнюю ночь". Тридцатого сентября "Мастерская" примет участие в Тбилисском международном театральном фестивале, где представит спектакль "Последние свидания" по рассказам Бунина. В рамках проектов "Золотая Маска" в октябре в Таллине и Риге будет показан спектакль "Сон в летнюю ночь". А с 6 по 11 декабря эту постановку увидят швейцарские зрители — гастроли пройдут на сцене театра "Каруж" в Женеве.