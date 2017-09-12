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Культура

В Японии пройдут концерты Транссибирского арт-фестиваля

11:4212.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонцерт Па-де-де на пальцах и для пальцев в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Архивное фотоКонцерт Па-де-де на пальцах и для пальцев в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Концерты Транссибирского арт-фестиваля с участием художественного руководителя всемирно известного скрипача Вадима Репина и звезды мирового балета, прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой второй год подряд пройдут в Японии в рамках проекта "Русские сезоны".

На этот раз будут представлены две программы — сольный проект Захаровой "Amore" и авторская программа Репина и Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5". Выступления состоятся в Токио 26, 27 и 29 сентября и 1 октября в Маэбаси, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Станция Токио

Открытый урок в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Ученики Академии русского балета выступили в Токио
"Японские концерты — это очень важная часть Транссибирского фестиваля. Разовое выступление можно назвать случайностью, когда же приглашение повторяется, мне кажется, можно говорить о зарождении традиции. А поскольку мы строим планы на несколько лет вперед, то с радостью могу сказать, что "станция Токио" стала в нашем маршруте постоянной. И мост Восток-Запад, по которому следует наш фестиваль, таким образом крепнет", — сказал РИА Новости Репин.

По словам музыканта, для него Япония — особая страна, где его первый концерт состоялся в 1986 году, и с тех пор он всегда с радостью приезжает в Японию, не пропустив ни одного года, а, порой, и по 3-4 раза в год.

"Меня привлекают традиции этой страны, ее культура, и за эти годы у меня в Японии появилось много друзей, по-настоящему близких мне людей", — отметил Репин.

Па-де-да на пальцах и для пальцев 1,5

Худрук фестиваля рассказал, что в этом году японская публика увидит новый вариант программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5".

Дирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Московской филармонии рассказал о "Русских сезонах" в Японии
"Мы обновили балет, включив в него новые номера. Все описывать не буду, оставлю место для сюрпризов и неожиданностей. Могу только сказать, что сейчас в проекте, например, есть фрагмент балета "Progetto Handel", премьера которого состоялась в прошлом году в La Scala. Так же мы включили музыку Adagio из балета Глазунова "Раймонда", где использовали хореографию японского балетмейстера Асами Маки, с которой Светлана долгое время сотрудничала в Токийском национальном театре", — сказал Репин.

Он отметил, что в Adagio будет звучать красивейшее скрипичное соло, произведение, которое было в репертуаре великих Ойстраха, Хейфеца и многих других.

"Также я добавил знаменитую "Фантазию на темы из оперы "Кармен" Бизе-Ваксмана, чтобы несколько "подперчить" музыкальную составляющую вечера", — подчеркнул скрипач.

"Amore"

Сольная программа Светланы Захаровой "Amore", премьера которой состоялась в Италии, а затем в Москве чуть больше года назад, включает три одноактных балета, созданных специально для балерины лучшими хореографами мира. Это — "Франческа да Римини" в хореографии Юрия Посохова, "Пока не пошел дождь" — хореограф Патрик де Бана, "Штрихи через хвосты" в хореографии Маргерит Донлон.

"Я рада, что проект имеет успех, вызывает интерес у публики. Мне кажется, секрет успеха "Amore" заключается в том, что все его создатели — артисты, хореографы, художники работали с большой любовью. Программа не случайно называется "Amore". Это слово объединило нас всех. Мы рассказываем о любви — счастливой и трагичной, серьезно и с юмором", — сказала Захарова.

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