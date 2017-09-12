Скончался легендарный аниматор и автор аттракционов Disney Ксавье Атенсио

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аниматор, сотрудник компании Disney Ксавье Атенсио, известный благодаря участию в создании мультфильмов "Пиноккио" и "Фантазия" и аттракционов "Пираты карибского моря" и "Особняк с приведениями", скончался в возрасте 98 лет, сообщается на сайте официального фан-клуба Walt Disney.

"Легенда Диснея, аниматор и бывший сотрудник компании Уолта Диснея Ксавье "Икс" Атенсио скончался 10 сентября в возрасте 98 лет. Он стоял за воплощением в жизнь идей о создании нескольких любимых всеми аттракционов в парках Disney, включая "Пиратов карибского моря" и "Особняк с приведениями", а также классических анимационных работ, таких, как "Пиноккио" и "Фантазия", — говорится в сообщении фан-клуба D23.

Атенсио получил работу в компании Disney в 1938 году, через два года на экраны вышли его первые работы – мультфильмы "Пиноккио" и "Фантазия", ставшие впоследствии классикой анимационного кино. В этот же год он ушел на войну. После войны он вернулся в компанию, где проработал до 1984 года. Выйдя на пенсию, он продолжал консультировать сотрудников Disney.