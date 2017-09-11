В Сербии открылся фестиваль российских фильмов

БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Неделя российских анимационных и игровых фильмов "Сказки детства" стартовала в понедельник в городском Центре культуры Белграда, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль торжественно открылся днем в присутствии посла России Александра Чепурина, министра образования и науки Сербии Младена Шарчевича, градоначальника Белграда Синиши Мали и многочисленных зрителей.

"Данная манифестация проходит пятый раз подряд в Сербии. Дети в Белграде смогут в 10 учреждениях культуры смотреть русские сказки и общаться с режиссерами, продюсерами и актерами, которые их создают. Ожидаем, что за время фестиваля сказки посмотрят 30 тысяч юных зрителей", — заявил градоначальник.

Неделя русских фильмов пройдет в учреждениях культуры не только в сербской столице и пригорода, а также в городах Панчево, Алексинац и Валево. Организаторы — Международный общественный фонд единства православных народов и мэрия Белграда, компания "Вифсаида" из Москвы и посольство РФ в республике. В программе — 12 анимационных и восемь полнометражных игровых фильмов. С 12 по 15 сентября будет проведено свыше 100 показов.

"У нас прекрасное сотрудничество на многих уровнях. Не только обмен студентами, учеными и идеями, но и совместные тематические лагеря для молодежи. Скоро открываем лингвистический центр в Тршиче (на родине основоположника современного литературного сербского языка Вука Караджича – ред.), где русские традиции и культура будут широко представлены вместе с нашими традициями и культурой", — сообщил собравшимся министр образования и науки.

Шарчевич добавил, что "нет необходимости объяснять культурные и исторические связи русского и сербского народов".

Помимо показов запланирована дополнительная культурная программа, на фестиваль приехали полтора десятка кинематографистов, режиссеров, продюсеров и актеров из России. В предыдущие годы неделя российских фильмов "Сказки детства" проходила в сербских городах Валево, Крушевац, Ниш, Нови-Сад.