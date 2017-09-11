В Сербии открылся фестиваль российских фильмов

БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Неделя российских анимационных и игровых фильмов "Сказки детства" стартовала в понедельник в городском Центре культуры Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
"Данная манифестация проходит пятый раз подряд в Сербии. Дети в Белграде смогут в 10 учреждениях культуры смотреть русские сказки и общаться с режиссерами, продюсерами и актерами, которые их создают. Ожидаем, что за время фестиваля сказки посмотрят 30 тысяч юных зрителей", — заявил градоначальник.
"У нас прекрасное сотрудничество на многих уровнях. Не только обмен студентами, учеными и идеями, но и совместные тематические лагеря для молодежи. Скоро открываем лингвистический центр в Тршиче (на родине основоположника современного литературного сербского языка Вука Караджича – ред.), где русские традиции и культура будут широко представлены вместе с нашими традициями и культурой", — сообщил собравшимся министр образования и науки.
Помимо показов запланирована дополнительная культурная программа, на фестиваль приехали полтора десятка кинематографистов, режиссеров, продюсеров и актеров из России. В предыдущие годы неделя российских фильмов "Сказки детства" проходила в сербских городах Валево, Крушевац, Ниш, Нови-Сад.