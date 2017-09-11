Фильм "Салют-7" выйдет в прокат на неделю раньше

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский художественный фильм "Салют-7", посвященный событиям, которые произошли на советской космической станции в 1985 году, выйдет в широкий прокат на неделю раньше, чем планировалось, 5 октября, сообщили прокатчики фильма.

"Российская лента "Салют-7" поменяла дату выхода. Компания "Наше кино" сообщает, что фильм выйдет в широкий прокат не 12-го, а 5-го октября", — говорится в сообщении пресс-службы.

На Международный день полета человека в космос, 12 апреля, был запланирован выход фильма "Время первых" Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым в роли космонавта Алексея Леонова, а "Салют-7" должен был выйти 6 апреля. Позднее в Минкультуры сообщили, что даты премьер фильмов "Время первых" и "Салют-7" будут разведены.

В основу сюжета легла история, произошедшая со станцией "Салют-7", находившейся на орбите в беспилотном режиме. Неожиданно она перестала отвечать на сигналы из центра управления полетом. Падение станции могло обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

Фильм выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".