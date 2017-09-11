Берлинский международный кинофестиваль поддержал Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль возмущен ситуацией с помещением Кирилла Серебренникова под домашний арест и присоединяется к международному выражению солидарности с режиссером, сообщает пресс-служба театра "Гоголь-центр" со ссылкой на руководителя "Берлинале" Дитера Косслика.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

"Берлинский международный кинофестиваль "Берлинале" присоединяется к международному выражению солидарности с российским режиссером кино и театра Кириллом Серебренниковым. Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом", — сказал Косслик.

По его словам, Серебренников – один из важнейших передовых российских режиссеров, на протяжении последних лет постоянно вдохновлявший международную публику своим творчеством. Косслик отметил, что "Гоголь-центр" под руководством Серебренникова стал одним из самых выдающихся и оригинальных культурных мест в Москве и известен далеко за пределами России.

"Фильмы Кирилла Серебренникова представлены на крупнейших международных фестивалях и с успехом шли в немецком прокате. Серебренников в течение последних лет невероятно важная фигура во взаимодействие культур наших стран", — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сама по себе принадлежность к деятелям культуры не должна становиться причиной освобождения от ответственности. При этом, по словам российского лидера, если бы власти хотели ограничить деятельность Серебренникова, то ему бы не выделялись немалые госсредства — "никакой цензуры, никакого давления — ничего нет".