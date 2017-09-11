Учитель попросил первых зрителей "Матильды" поддержать картину

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель на встрече со зрителями, предшествовавшей премьерному показу фильма "Матильда" в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке, попросил зрителей поддержать его картину перед предстоящим широким прокатом в стране.

Показ фильма начался в 20.30 по местному времени (13.30 мск). Жители Владивостока стали первыми зрителями картины в России.

"Я просто прошу поддержать фильм, даже если кому-то, может быть, что-то не понравится. Но поддержать надо. Предстоит еще очень широкий прокат в этой стране. Все должны знать, что вы пришли на фильм, никто здесь не стоял с ружьями и пистолетами и не пускал. Все это проходило нормально", — сказал Учитель перед показом фильма.

Режиссер также отметил прекрасную организацию показа фильма во Владивостоке.

"Вы смотрите уникальный вариант фильма, он еще не доделан. Это своеобразный тестовый просмотр. Для нас это действительно очень важно", — добавил он.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикреплённых к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Столичная полиция ведет проверку по данному факту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг ленты "Матильда", отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.