Мединский поздравил Кобзона с 80-летием

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певца Иосифа Кобзона с 80-летием, назвав его современным и всенародно признанным исполнителем.

"Вы добились выдающихся успехов на отечественной эстраде, заслужив непреходящую любовь представителей разных поколений. Более полувека Вам удаётся оставаться современным, востребованным, всенародно признанным исполнителем, в чьих песнях отражается история нашей страны", — говорится в телеграмме от имени министра.

По словам Мединского, преданность Кобзона искусству и людям находит разные проявления. И в самые непростые минуты он готов прийти на помощь нуждающимся, своим творчеством принести праздник в дома тех, кто оказался в беде.

"Человек активной жизненной позиции, Вы не только продолжаете вести плодотворную эстрадную деятельность, но и долгие годы трудитесь в Государственной Думе, уделяя большое внимание вопросам культуры. Иосиф Давыдович, рад присоединиться к многочисленным тёплым словам, звучащим сегодня в Ваш адрес и от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, доброго настроения и реализации всех планов!" — добавил министр.

Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ с 1997 года. Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.