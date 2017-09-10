Режиссер Учитель назвал слухи о своем назначении в Фонд кино провокацией

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости, Светлана Задера. Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения о том, что его пригласили в попечительский совет Фонда кино вместо Никиты Михалкова, об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники сообщило, что Учитель может занять в попечительском совете Фонда кино место Никиты Михалкова, ранее заявившего о своем выходе из совета.

"Это вранье и провокация. Никита Сергеевич заявил, что он выходит, и вчера подал письменное заявление. Я выступал на коллегии министерства, когда он сделал это заявление, и наоборот сказал, что не надо этого делать, потому что он великий режиссер. Его голос в любом сочетании и виде нужен попечительскому совету. Никогда вместо него я не пойду", — сказал Учитель.

Также режиссер сообщил журналистам на пресс-конференции кинофестиваля "Pacific Meridian", что предпремьерный показ "Матильды" частично связан с премией "Оскар".

"Для того, чтобы подать фильм на "Оскар", он должен быть в прокате не меньше недели", — сказал Учитель, отметив, что ему очень приятно, что во Владивостоке билеты на его премьеру разобрали за несколько часов.

Ежегодный международный кинофестиваль стран АТР "Pacific Meridian" проходит во Владивостоке с 9 по 15 сентября. Предпремьерный показ "Матильды" пройдет 10 сентября. Билеты на него были разобраны за несколько часов.