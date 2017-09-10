Режиссер Учитель назвал слухи о своем назначении в Фонд кино провокацией

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости, Светлана Задера. Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения о том, что его пригласили в попечительский совет Фонда кино вместо Никиты Михалкова, об этом он сообщил РИА Новости.
"Это вранье и провокация. Никита Сергеевич заявил, что он выходит, и вчера подал письменное заявление. Я выступал на коллегии министерства, когда он сделал это заявление, и наоборот сказал, что не надо этого делать, потому что он великий режиссер. Его голос в любом сочетании и виде нужен попечительскому совету. Никогда вместо него я не пойду", — сказал Учитель.
"Для того, чтобы подать фильм на "Оскар", он должен быть в прокате не меньше недели", — сказал Учитель, отметив, что ему очень приятно, что во Владивостоке билеты на его премьеру разобрали за несколько часов.
Ежегодный международный кинофестиваль стран АТР "Pacific Meridian" проходит во Владивостоке с 9 по 15 сентября. Предпремьерный показ "Матильды" пройдет 10 сентября. Билеты на него были разобраны за несколько часов.