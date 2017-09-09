МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Александринка" представляет на исторической сцене Большого театра спектакль Валерия Фокина "Маскарад. Воспоминание будущего" по драме Лермонтова и спектаклю Мейерхольда 1917 года. Показы состоятся 9 и 10 сентября в рамках юбилейной программы к 100-летию премьеры спектакля Всеволода Мейерхольда "Маскарад", сообщили в пресс-службе театра.

К гастролям приурочена выставка "Последний спектакль Российской империи: "Маскарад" 1917-2017", созданный Театральным музеем им. Бахрушина совместно с Александринским театром, которая открылась в Музейном и Хоровом залах ГАБТа.

Спектакль Фокина "Маскарад. Воспоминание будущего" по драме Михаила Лермонтова и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года — масштабный проект Александринского театра. Это современное авторское размышление, являющееся одновременно уникальным опытом возрождения легендарного спектакля.

В постановке воссоздан признанный шедевр мировой театрально-декорационной культуры — комплекс сценического оформления и костюмов по эскизам главного художника Дирекции императорских театров Александра Головина, реконструирована режиссерская партитура Мейерхольда.