Путин поручил кабмину подумать над проведением в России Года музыки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря рассмотреть вопрос о проведении в стране Года музыки. Поручения президента размещены на сайте Кремля в пятницу.

"Правительству… рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года музыки. Доклад – до 1 декабря 2017 года. Ответственный: (премьер-министр) Дмитрий Медведев", — говорится в тексте поручений.

Помимо этого, Путин поручил своей администрации представить предложения по грантовой поддержке концертного исполнения музыкальных произведений молодых композиторов. Поручено также предоставить гранты тем, кто проявил выдающиеся способности в области культуры и искусства и поступил на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области. Отмечается, что такая поддержка должна предоставляться на конкурсной основе. Срок выполнения этого поручения — 30 ноября.

Поручения были даны президентом по итогам встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма и посещения форума "Таврида", которые состоялись 18 и 20 августа.