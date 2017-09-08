Путин поприветствовал участников и гостей конкурса "Новая волна" в Сочи

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей конкурса молодых исполнителей "Новая волна — 2017", который проходит в Сочи с 8 по 14 сентября. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конкурса. Этот масштабный художественный смотр — ожидаемое событие в мире современной музыки, которое неизменно привлекает к себе внимание как признанных мэтров, так и начинающих талантливых исполнителей. Уверен, что нынешняя "Новая волна" запомнится насыщенной программой, яркими выступлениями участников, встречами с легендарными представителями российской и зарубежной эстрады", — говорится в телеграмме.

Президент пожелал участникам и гостям конкурса вдохновения и удачи, самых добрых и незабываемых впечатлений.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 8 по 14 сентября. На курорте фестиваль проводится уже третий раз, до этого он проходил в Юрмале. Новую прописку в Сочи конкурс получил в 2015 году.

В этот раз на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из них жюри было отобрано 14 финалистов из девяти стран. Почетным гостем фестиваля станет певица Лаура Перголицци (также известная как LP), которая выступит на гала-концерте в день открытия конкурса. Также планировалось, что в день закрытия конкурса свои семь хитов исполнит британский певец Робби Уильямс, но во вторник из-за болезни артиста было объявлено об отмене концертного тура в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступления в рамках "Новой волны".