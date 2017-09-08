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Культура

"Новая волна" удивит зрителей многочисленными премьерами, заявил продюсер

19:1408.09.2017
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© Фото : Официальный сайт Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна»Конкурсанты Новой волны 2017. Архивное фотоКонкурсанты Новой волны 2017. Архивное фото
© Фото : Официальный сайт Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна»

СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который проходит в Сочи с 8 по 14 сентября, не станет кардинально новым шоу, но порадует зрителей многочисленными премьерами, рассказал в пятницу на пресс-конференции генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

В этот раз конкурс молодых исполнителей "Новая волна" впервые пройдет на новом месте — на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. По словам Крутого, новая площадка удобнее прежней для подъезда транспорта, и она очень нравится организаторам и участникам. Что касается самого конкурса, добавил Крутой, в этот раз зрителей ожидает много премьер.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Одна премьера состоится 13 сентября, это будет день премьер, где конкурсанты будут петь премьерные песни. Еще одна премьера — это будет юбилей Филиппа Киркорова, на котором другие артисты будут исполнять его песни. Не скажу, что это будет кардинально новое шоу, но премьер много. В этот раз у нас новые члены жюри — Антон Беляев, Сергей Лазарев, Алсу, — и конкурс песни "Крымский мост", — сообщил Крутой.

Певец Филипп Киркоров, 50-летнему юбилею которого будет посвящен один из дней конкурса, признался, что давно готовится к предстоящему концерту и очень волнуется.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Я не ожидал такого порыва и отношения к мероприятию. Все готовятся очень серьезно, готовят исключительные номера. Я специально не слушаю ни одной песни, чтобы это было сюрпризом. Если получится, в конце вечера я спою свои новые песни, начну новый отсчет", — сообщил Киркоров.

В этот раз на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из них жюри было отобрано 14 финалистов из девяти стран. Почетным гостем фестиваля станет певица Лаура Перголицци (также известная как LP), которая выступит на гала-концерте в день открытия конкурса. Также планировалось, что в день закрытия конкурса свои семь хитов исполнит британский певец Робби Уильямс, но во вторник из-за болезни артиста было объявлено об отмене концертного тура в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступления в рамках "Новой волны".

Конкурсанты Новой волны 2017. Архивное фото
© Фото : Официальный сайт Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна»
Финалистами конкурса "Новая волна" стали 14 участников из девяти стран
"Всякий имеет право на болезнь. Если бы он отменил только Сочи, тогда были бы вопросы. Но это касается и Москвы, и Санкт-Петербурга. Поэтому, думаю, здесь нет никакой политики, действительно, болезнь", — сказал Крутой, добавив, что итоговый концерт без Уильямса "закроем, не переживайте".

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 8 по 14 сентября. На курорте фестиваль проводится уже третий раз, до этого он проходил в Юрмале. Новую прописку в Сочи конкурс получил в 2015 году.

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