"Новая волна" удивит зрителей многочисленными премьерами, заявил продюсер

СОЧИ, 8 сен — РИА Новости. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который проходит в Сочи с 8 по 14 сентября, не станет кардинально новым шоу, но порадует зрителей многочисленными премьерами, рассказал в пятницу на пресс-конференции генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.
В этот раз конкурс молодых исполнителей "Новая волна" впервые пройдет на новом месте — на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. По словам Крутого, новая площадка удобнее прежней для подъезда транспорта, и она очень нравится организаторам и участникам. Что касается самого конкурса, добавил Крутой, в этот раз зрителей ожидает много премьер.
Певец Филипп Киркоров, 50-летнему юбилею которого будет посвящен один из дней конкурса, признался, что давно готовится к предстоящему концерту и очень волнуется.
В этот раз на конкурс было подано 12 тысяч заявок, из них жюри было отобрано 14 финалистов из девяти стран. Почетным гостем фестиваля станет певица Лаура Перголицци (также известная как LP), которая выступит на гала-концерте в день открытия конкурса. Также планировалось, что в день закрытия конкурса свои семь хитов исполнит британский певец Робби Уильямс, но во вторник из-за болезни артиста было объявлено об отмене концертного тура в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступления в рамках "Новой волны".
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 8 по 14 сентября. На курорте фестиваль проводится уже третий раз, до этого он проходил в Юрмале. Новую прописку в Сочи конкурс получил в 2015 году.