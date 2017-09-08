Чернышев исполнит главную мужскую роль в мюзикле на льду "Руслан и Людмила"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фигурист Петр Чернышев исполнит главную мужскую роль в мюзикле на льду "Руслан и Людмила", сообщают в пятницу организаторы со ссылкой на фигуристку Татьяну Навку.

Мировая премьера мюзикла состоится 23 декабря. Шоу Навки будет проходить до 7 января 2018 года включительно во дворце спорта "Мегаспорт". Режиссером шоу-сказки выступил Алексей Сеченов.

"Петр — пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата четырех континентов и участник множества известных телевизионных проектов. На мой взгляд, именно он наилучшим образом сможет воплотить образ Руслана", — сказала Навка, чьи слова приводят организаторы.

Чернышев отметил, что ему очень приятно "стать частью этого нового грандиозного шоу". "Руслан и Людмила" — любимая сказка многих поколений — впервые будет воплощена в жанре мюзикла на льду! Зрителей ждет великолепное шоу со сложнейшей сценографией и яркими костюмами. Уверен, что представление запомнится гостям и станет настоящим хитом Нового года", — сказал он.

Имена остальных участников проекта пока по-прежнему не разглашаются, добавляют организаторы.