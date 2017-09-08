Концерт, посвященный 25-летию КЧР и Ингушетии, пройдет в ГКД 22 сентября

ЧЕРКЕССК, 8 сен — РИА Новости. Праздничный концерт, посвященный 25-летию образования двух республик — Карачаево-Черкесии и Ингушетии, состоится 22 сентября в Государственном Кремлевском дворце, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы КЧР.

Концерт пройдет с участием ведущих артистов и мастеров искусств Карачаево-Черкесии и Ингушетии, представителей творческой интеллигенции, а также звезд российской эстрады; в настоящее время министерства культуры двух республик ведут активную подготовку к этому празднику.

"При встрече мы с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым догвоорились о том, что ряд мероприятий, приуроченных к 25-летию субъектов, мы проведем совместно. А центральным станет концерт мастеров искусств Ингушетии и Карачаево-Черкесии в Кремлевском дворце в Москве.

Уверен, этот концерт станет не только ярким культурным событием для жителей и гостей Москвы, но и позволит всем ближе познакомиться с нашей культурой, экономикой, с тем, чем живут сегодня две красивые северокавказские республики", — цитирует пресс-служба слова главы КЧР Рашида Темрезова.

Известно, что в концертной программе от Карачаево-Черкесии примут участие государственный ансамбль танца КЧР "Эльбрус", фольклорный ансамбль народной песни "Алан", народный артист КЧР Арсланбек Султанбеков, заслуженные артисты КЧР, а также Хор Турецкого под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.

В фойе ГКД будет развернута экспозиция работ художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных умельцев двух республик.

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