В Тульском кремле открылась выставка художников студии Грекова

ТУЛА, 8 сен — РИА Новости. Выставка "Летописцы ратной славы России" студии военных художников имени М.Б. Грекова министерства обороны России открылась в пятницу в Тульском кремле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

"На выставке представлены проекты художников и скульпторов, выполненные в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты", — сказал собеседник агентства.

Центральное место экспозиции занимает диорама "Крещение войска князя Владимира в Херсонесе". Кроме того, представлен эскиз диорамы "Осада Девлет-Гиреем Тульского кремля".

"Особого внимания заслуживают проекты оформления парковой скульптурой малых исторических городов Тульской области — Чекалина (бывший Лихвин) и Крапивны", — отметил представитель правительства.

Так, в центре Крапивенского парка предлагается разместить зону отдыха с выполненным из бронзы гербом города. От центра парка аллеи и дорожки будут расходиться лучами к символам городов Большой засечной черты: Чекалина, Белёва, Одоева, Черни, Тулы, Венёва, Богородицка и Епифани. Вести к ним посетителей будут указатели с обозначением расстояния в километрах.

"Для оформления парковой скульптурой города Чекалина предлагается установить 4 скульптурные композиции в память об исторических деятелях, в разные времена сыгравших важную роль в жизни города. Среди них скульптура "Иван Грозный молится" — своим созданием город обязан царю, причислившим в 1565 году Чекалин к опричным городам. Скульптуру Мадонны Лихвинской, которая считалась покровительницей самого маленького города России, планируется выполнить в образе сидящей на скамейке простой русской женщины с младенцем на руках. Авторы надеются, что скульптура станет оберегом города", — сообщил собеседник.

Кроме того, скульптуру уездного лихвинского врача Фёдора Ивановича Лисицына установят перед зданием больницы, которая была построена по его проекту. Также город украсит памятник князю Дмитрию Пожарскому в знак благодарности за героическое противостояние польским оккупантам в 1616 году.

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