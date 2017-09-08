В Калининградской области реконструируют сельские дома культуры

КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Калининградская область будет включена в одну из действующих программ по реконструкции и строительству сельских домов культуры, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Речь идет о включении Калининграда в программу реконструкции и строительства сельских домов культуры. По любой из трех схем мы готовы взаимодействовать с Калининградом, потому что сельское хозяйство здесь развивается активно в последнее время, и у региональных властей есть понимание, как развивать сельское хозяйство. Если люди работают на селе, у них должна быть возможность проведения культурного досуга", — сказал Мединский.

Министр рассказал, что с этого года начали работать сразу три программы, связанные с сельскими ДК: министерство финансирует строительство больших домов культуры по линии развития культуры села. Отдельная программа "Единой России" по ремонту и оборудованию ДК предполагает примерно 1,5 миллиарда рублей в год на оснащение. По третьей программе министерство культуры РФ выделяет около 1,5 миллиарда рублей в год, которые распределяются в среднем на 10 субъектов, каждый из которых получает по 150 миллионов рублей.

"Та программа, которую мы сейчас хотим сформулировать и с помощью министерства культуры РФ реализовать, она будет сформулирована к концу этого месяца. Конечно, у нас пока, к сожалению, достаточно большое количество ДК на селе требуют ревитализации, мы будем этим активно заниматься, тем более что министр рассказал нам о возможностях", — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Мединский добавил, что, получая федеральное субсидирование на строительство или ремонт домов культуры, необходимо понимать, каким будет их наполнение. По словам министра, ДК должны стать современными открытыми досуговыми центрами для всей семьи.

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