Учитель рад, что во Владивостоке раскупили билеты на "Матильду"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рад, что билеты на показ его фильма "Матильда" в рамках ограниченного проката во Владивостоке уже раскуплены, по его мнению, это говорит о том, что зритель сам выбирает, что смотреть.

Ранее пресс-секретарь Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Татьяна Артемьева рассказала РИА Новости, что все билеты на творческую встречу с Учителем во Владивостоке, где пройдет показ полной версии фильма "Матильда", уже разобраны.

"Зритель у нас думающий и хочет смотреть кино, прежде всего, которое ему нравится или не нравится", — сказал Учитель РИА Новости.

"Я обрадовался, что кто-то смотрит трейлер, выбирает фильм, то есть действует так, как и должно быть в нормальном кинематографе", — добавил он.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.