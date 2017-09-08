Козловский рассказал, что пробовался на роль Николая II в "Матильде"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Актер Данила Козловский рассказал, что пробовался на роль Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда", но понял, что не готов сыграть императора, поэтому отказался от этой идеи и получил другую роль — офицера Воронцова.

"Я хотел давно поработать с Алексеем Ефимовичем (Учителем). Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался. Где я и где Николай II. Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные. Больше мне понравилась роль офицера Воронцова. Мне это было интересно", — рассказал Козловский во время трансляции в социальной сети "Вконтакте".

Актер также отметил, что, по его мнению, нападки на фильм и критика со стороны депутата ГД Натальи Поклонской провоцируют агрессию. "Главное, что подобные действия провоцируют самую страшную цензуру снизу, в этом смысле надо понимать и ответственность. Когда люди начинают атаковать кинотеатры, кидать бутылки со смесью в студию. Я считаю, это бессмысленно и не имеет никакого основания. Я видел картину и того, о чем всех так настойчиво предупреждает госпожа Поклонская, там нет… Я не против, если человеку не понравится фильм, но только после того, как он его посмотрит", — сказал Козловский.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.