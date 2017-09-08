США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Выходные в Москве: фестиваль Center и "Гордость и предубеждение"

15:4308.09.2017
(обновлено: 15:45 08.09.2017)
0540
© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Архивное фотоЗдание Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фестиваль о городской культуре и жизни современного общества Center в Центре документального кино, выставка одного из первых граффити-художников в России Миши Most "Эволюция 2.1" и музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение" в МХТ имени Чехова пройдут на этих выходных в Москве.

Выставки

Посетительница выставки. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Выставка художницы Ариадны Соколовой открылась в Доме русского зарубежья
В Центре современного искусства Винзавод недавно открылся новый проект юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью" — выставка номинанта премии Кандинского, одного из первых граффити-художников в России Миши Most "Эволюция 2.1", эксперимент по взаимодействию человека и робота. Центральную часть выставки занимает гигантское живописное полотно, созданное без единого прикосновения руки художника, с помощью специально разработанного и запрограммированного дрона. Совместно с группой инженеров Tsuru Robotics и программистами Interactive Lab был сконструирован первый в мире дрон, способный создать произведение искусства. Все пространство выставки представляет собой футуристический образ экспериментальной лаборатории. В экспозиции — живопись дрона-художника и результаты опытов по его обучению, где можно увидеть поэтапно, как машину "научили" рисовать.

В рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow в выходные пройдет презентация выставочной платформы Techne — нового проекта Государственного музейно-выставочного центра Росизо, посвященного инновационным и технологическим практикам в области современного искусства. Платформа Techne — это серия выставочных, образовательных и специальных аудиовизуальных проектов, каждый из которых будет раскрывать определенное направление технологического искусства в контексте всеобщей истории искусств и актуальных культурных практик. Основная идея — это живая интеграция понятия "технологическое искусство" в современный культурный контекст и непрерывное создание новых произведений.

Театры

Сцена из спектакля Кинастон
© Фото предоставлено МККК
Премьера в "Табакерке": спектакль "Кинастон" обещает стать хитом сезона
В МХТ имени Чехова покажут музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение", созданный по мотивам романа Джейн Остин. Осуществил постановку режиссер Алексей Франдетти на музыку Питера Экстрома, написанную специально для артистов мхатовской труппы. Автор сценария — Джон Джори. Вместе с молодым режиссером создавали спектакль его ровесники молодые художники Тимофей Рябушинский и Анастасия Бугаева. Сценограф создал на сцене настоящий английский парк, а художник стал автором ярких — розовых, малиновых, сиреневых — костюмов, украшенных бесчисленными цветочками.

"Все страсти, которые здесь разгораются, все события, они очень рафинированные, когда получение письма — это целое событие, когда то, как он посмотрел на нее — это очень важно. И нам это напомнило цветы, которые вянут и расцветают от легкого дуновения ветерка. И мы решили, что герои в каком-то внутреннем фантастическом саду. Вот так возникли эти костюмы-цветы", — объяснил режиссер.

Кино

Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Музей Москвы дарит бесплатные билеты участникам конкурса РИА Новости
Центр документального кино представляет фестиваль о городской культуре и жизни современного общества. На выходных в рамках фестиваля покажут мультимедийный проект Young Russia, который исследует жизнь девушек в России и фиксирует новый созидательный импульс, питающий современных подростков. Героини проекта — девушки в возрасте от 15 до 22 лет, живущие в разных городах страны. Среди сверстников их выделяет стремление выстроить свой собственный путь — и сопротивление современным российским стандартам красоты, сексуальности и идентичности. Каждая из них находится на важном жизненном этапе и пытается осмыслить себя, понять свои цели и желания. После показа фильма пройдет дискуссия с участием экспертов.

А в воскресенье можно будет посмотреть одну из самых ярких картин, представленных на фестивале, "Внутренняя работа" про сессии групповой терапии в тюрьме строгого режима. В четырех стенах на протяжении четырех дней проходит групповая терапия с участием заключенных, отбывающих срок за насильственные преступления, и нескольких людей извне: бармена, музейного сотрудника и помощника учителя, ищущих новых впечатлений. Мускулистые, татуированные мужчины говорят о своей фрустрации, выталкивая из себя накопленные страхи, гнев, скорбь, детские обиды и комплексы. Робкие признания быстро сменяются отчаянными, почти звериными криками и нескрываемыми слезами, а камера фиксирует все это — иногда на расстоянии, иногда приближаясь вплотную. Сквозь утрированную маскулинность проступает уязвимость, сквозь броню тестостерона — человеческая хрупкость.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена