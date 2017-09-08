Выходные в Москве: фестиваль Center и "Гордость и предубеждение"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фестиваль о городской культуре и жизни современного общества Center в Центре документального кино, выставка одного из первых граффити-художников в России Миши Most "Эволюция 2.1" и музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение" в МХТ имени Чехова пройдут на этих выходных в Москве.
Выставки
В рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow в выходные пройдет презентация выставочной платформы Techne — нового проекта Государственного музейно-выставочного центра Росизо, посвященного инновационным и технологическим практикам в области современного искусства. Платформа Techne — это серия выставочных, образовательных и специальных аудиовизуальных проектов, каждый из которых будет раскрывать определенное направление технологического искусства в контексте всеобщей истории искусств и актуальных культурных практик. Основная идея — это живая интеграция понятия "технологическое искусство" в современный культурный контекст и непрерывное создание новых произведений.
Театры
"Все страсти, которые здесь разгораются, все события, они очень рафинированные, когда получение письма — это целое событие, когда то, как он посмотрел на нее — это очень важно. И нам это напомнило цветы, которые вянут и расцветают от легкого дуновения ветерка. И мы решили, что герои в каком-то внутреннем фантастическом саду. Вот так возникли эти костюмы-цветы", — объяснил режиссер.
Кино
А в воскресенье можно будет посмотреть одну из самых ярких картин, представленных на фестивале, "Внутренняя работа" про сессии групповой терапии в тюрьме строгого режима. В четырех стенах на протяжении четырех дней проходит групповая терапия с участием заключенных, отбывающих срок за насильственные преступления, и нескольких людей извне: бармена, музейного сотрудника и помощника учителя, ищущих новых впечатлений. Мускулистые, татуированные мужчины говорят о своей фрустрации, выталкивая из себя накопленные страхи, гнев, скорбь, детские обиды и комплексы. Робкие признания быстро сменяются отчаянными, почти звериными криками и нескрываемыми слезами, а камера фиксирует все это — иногда на расстоянии, иногда приближаясь вплотную. Сквозь утрированную маскулинность проступает уязвимость, сквозь броню тестостерона — человеческая хрупкость.