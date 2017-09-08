Выходные в Москве: фестиваль Center и "Гордость и предубеждение"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фестиваль о городской культуре и жизни современного общества Center в Центре документального кино, выставка одного из первых граффити-художников в России Миши Most "Эволюция 2.1" и музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение" в МХТ имени Чехова пройдут на этих выходных в Москве.

Выставки

В Центре современного искусства Винзавод недавно открылся новый проект юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью" — выставка номинанта премии Кандинского, одного из первых граффити-художников в России Миши Most "Эволюция 2.1", эксперимент по взаимодействию человека и робота. Центральную часть выставки занимает гигантское живописное полотно, созданное без единого прикосновения руки художника, с помощью специально разработанного и запрограммированного дрона. Совместно с группой инженеров Tsuru Robotics и программистами Interactive Lab был сконструирован первый в мире дрон, способный создать произведение искусства. Все пространство выставки представляет собой футуристический образ экспериментальной лаборатории. В экспозиции — живопись дрона-художника и результаты опытов по его обучению, где можно увидеть поэтапно, как машину "научили" рисовать.

В рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow в выходные пройдет презентация выставочной платформы Techne — нового проекта Государственного музейно-выставочного центра Росизо, посвященного инновационным и технологическим практикам в области современного искусства. Платформа Techne — это серия выставочных, образовательных и специальных аудиовизуальных проектов, каждый из которых будет раскрывать определенное направление технологического искусства в контексте всеобщей истории искусств и актуальных культурных практик. Основная идея — это живая интеграция понятия "технологическое искусство" в современный культурный контекст и непрерывное создание новых произведений.

Театры

В МХТ имени Чехова покажут музыкальный спектакль "Гордость и предубеждение", созданный по мотивам романа Джейн Остин. Осуществил постановку режиссер Алексей Франдетти на музыку Питера Экстрома, написанную специально для артистов мхатовской труппы. Автор сценария — Джон Джори. Вместе с молодым режиссером создавали спектакль его ровесники молодые художники Тимофей Рябушинский и Анастасия Бугаева. Сценограф создал на сцене настоящий английский парк, а художник стал автором ярких — розовых, малиновых, сиреневых — костюмов, украшенных бесчисленными цветочками.

"Все страсти, которые здесь разгораются, все события, они очень рафинированные, когда получение письма — это целое событие, когда то, как он посмотрел на нее — это очень важно. И нам это напомнило цветы, которые вянут и расцветают от легкого дуновения ветерка. И мы решили, что герои в каком-то внутреннем фантастическом саду. Вот так возникли эти костюмы-цветы", — объяснил режиссер.

Кино

Центр документального кино представляет фестиваль о городской культуре и жизни современного общества. На выходных в рамках фестиваля покажут мультимедийный проект Young Russia, который исследует жизнь девушек в России и фиксирует новый созидательный импульс, питающий современных подростков. Героини проекта — девушки в возрасте от 15 до 22 лет, живущие в разных городах страны. Среди сверстников их выделяет стремление выстроить свой собственный путь — и сопротивление современным российским стандартам красоты, сексуальности и идентичности. Каждая из них находится на важном жизненном этапе и пытается осмыслить себя, понять свои цели и желания. После показа фильма пройдет дискуссия с участием экспертов.

А в воскресенье можно будет посмотреть одну из самых ярких картин, представленных на фестивале, "Внутренняя работа" про сессии групповой терапии в тюрьме строгого режима. В четырех стенах на протяжении четырех дней проходит групповая терапия с участием заключенных, отбывающих срок за насильственные преступления, и нескольких людей извне: бармена, музейного сотрудника и помощника учителя, ищущих новых впечатлений. Мускулистые, татуированные мужчины говорят о своей фрустрации, выталкивая из себя накопленные страхи, гнев, скорбь, детские обиды и комплексы. Робкие признания быстро сменяются отчаянными, почти звериными криками и нескрываемыми слезами, а камера фиксирует все это — иногда на расстоянии, иногда приближаясь вплотную. Сквозь утрированную маскулинность проступает уязвимость, сквозь броню тестостерона — человеческая хрупкость.