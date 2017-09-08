Минкультуры отозвало иск по "делу реставраторов"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ отозвало иск к фигурантам "дела реставраторов" из-за полного возмещения материального ущерба, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.

"В ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении лиц, обвиняемых в хищении денежных средств при реставрации культурных объектов, в Дорогомиловском районном суде города Москвы Министерство культуры РФ отказалось от предъявленного им гражданского иска в связи с полным возмещением материального ущерба", — сказали в пресс-службе.

Все восемь фигурантов признали вину и заявили о рассмотрении их дела в особом порядке: экс-замминистра Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, управляющий "БалтСтроя" Александр Коченов, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтрой" Владимир Сванбек, а также директор Музея имени Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.