Во Владивостоке разобрали все билеты на встречу с Учителем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Все билеты на творческую встречу с режиссером Алексеем Учителем во Владивостоке, где пройдет премьерный показ полной версии фильма "Матильда", уже разобраны, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Татьяна Артемьева.

Премьерный показ полной версии "Матильды" состоится во Владивостоке в понедельник. Приморцы станут первыми зрителями кинокартины в России. Ее покажут в кинотеатре "Иллюзион" в 20.30 (13.30 мск). Встреча с режиссером намечена на воскресенье.

"В рамках кинофестиваля у нас состоится творческая встреча с Алексеем Учителем, где он расскажет о своем фильме ("Матильда") и покажет 30-минутную нарезку отрывков из картины", — сообщила Артемьева.

Она отметила, что билеты продавались в городских кассах, их могли приобрести все желающие. Также на встрече будут присутствовать аккредитованные журналисты.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно.