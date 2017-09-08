Документ о выходе Михалкова из совета Фонда кино еще не отправили в кабмин

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министерство культуры еще не направило в правительство постановление о выходе главы союза кинематографистов, режиссера Никиты Михалкова из состава попечительского совета Фонда кино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой. В пятницу пресс-служба Михалкова сообщила, что режиссер направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета.

"Постановление о выходе Михалкова из совета еще не направлено в правительство", — сказал собеседник агентства.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.

Интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники сообщило, что место Михалкова в попечительском совете Фонда Кино может занять режиссер Алексей Учитель.