"Мастерская Петра Фоменко" открывает сезон премьерой "Проклятый Север"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" открывает 25-й юбилейный сезон премьерой спектакля "Проклятый Север" по мотивам рассказов Юрия Казакова. Это театральное сочинение 3-й стажерской группы "Мастерской" состоится в рамках проекта "Пробы и шибки". Премьера пройдет на Старой сцене 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Создатели спектакля "Проклятый Север" — автор идеи Денис Аврамов, режиссер Полина Айрапетова, художник Константин Лебедев и автор костюмов Валерия Курочкина — бережно перенесли на сцену горькую нежность и прозрачный воздух рассказов Юрия Казакова, их библейский масштаб простоты и вместе с тем человеческий масштаб событий. Его рассказ о жизни, которую только здесь, на краю земли, на проклятом Севере и можно расслышать.

"Всем нам очень нравится автор — почему-то забытый сейчас среди молодежи, — сказал накануне премьеры Денис Аврамов. — "Проклятый Север" — так называется один из рассказов Казакова, но он не вошел в спектакль — слишком большой, почти как повесть, по сравнению с другими. А название взяли, потому что у Казакова место действия всех рассказов — Север, за Архангельском. Он всю жизнь туда ездил с молодости. Это была земля, на которой он находил покой".

В спектакле в общей сложности использовано около десяти рассказов писателя, но главные четыре: "Некрасивая", "Осень в дубовых лесах", "Адам и Ева" и "Трали-вали".

По словам создателей, готовясь к этой работе, они много читали о Севере и его людях, смотрели фильм "Люди воды" про рыбаков, которые стали одними из персонажей спектакля. "У самого Казакова много почти документальной литературы. Есть сборник "Северный дневник", где описывается быт рыбаков и как вообще люди живут на Севере", — добавил артист Андрей Миххалёв.

В спектакле заняты Полина Айрапетова, Мария Большова, Денис Аврамов, Александр Мичков, Андрей Миххалёв, Анатолий Анциферов, Павел Яковлев.