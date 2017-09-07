"Гоголь-центр" поздравил Серебренникова с днем рождения

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Театр "Гоголь-центр" поздравил с 48-летием своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова, в настоящее время находящегося под домашним арестом.

"С днём рождения, наш любимый Кирилл Семёнович!" — говорится в сообщении на странице театра в социальной сети Facebook.

Также к поздравлениям присоединился Центр документального кино (ЦДК).

"От всей команды ЦДК шлем поздравления с днём рождения нашему любимому другу, гостю и вдохновителю Кириллу Серебренникову! С нетерпением ждём встречи, а также новых работ Кирилла Семёновича на сцене и экране", — написано на странице центра в Facebook.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".