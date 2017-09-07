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Культура

В список национальной литературной премии "Русский Букер" вошли 19 романов

15:4407.09.2017
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© Официальный сайт премии "Русский Букер" Премия Русский БукерПремия Русский Букер
© Официальный сайт премии "Русский Букер"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Длинный список национальной литературной премии "Русский Букер" составили 19 романов, в числе которых "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Неизвестность" Алексея Слаповского, "Заххок" Владимира Медведева, полный список произведений объявил на пресс-конференции председатель жюри Петр Алешковский.

Максим Амелин на торжественной церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса Книга года в театре Геликон-опера в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Книгой года" стала "Антология современной поэзии народов России"
Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Допустимое число для длинного списка – 24 произведения, на этот раз жюри остановило свой выбор на 19 романах.

"У нас на этот раз очень плодотворная и хорошая команда. Все ответственны за свои слова, я давно не слышал таких аргументированных речей. Жюри, разобрав 75 предоставленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких и серьезных произведений, так и одиозных, выбрали 19. Мы выбрали то, что нам показалось нужным, поспорили, но пришли к абсолютно общему знаменателю", — сказал Алешковский.

В длинном списке "Русского букера" оказались книги "В Советском союзе не было аддерола" Ольги Брейнингер, "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "F20" Анны Козловой, "Заххок" Владимира Медведева, "Патриот" Андрея Рубанова, "Неизвестность" Алексея Слаповского, "Красный крест" Саши Филиппенко, "Китаист" Елены Чижовой и другие. Полный список будет опубликован на официальном сайте премии.

В состав жюри вошли поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, прозаик Александр Снегирев, директор областной библиотеки в Пензе Марина Осипова.

Писатель Дмитрий Быков на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в павильоне № 75 ВДНХ в Москве. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Быков пообещал опубликовать свой роман "Истина" через несколько лет
В конкурсе могут участвовать романы, опубликованные в период с 16 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. В финал конкурса выйдут шесть претендентов. Список финалистов станет известен 26 октября, а имя обладателя Гран-при — 5 декабря.

Традиционно лауреат "Русского Букера" получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем прошлого сезона премии жюри объявило Петра Алешковского. Компания "Фетисов Иллюзион" стала новым попечителем премии "Русский букер" в этом году.

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