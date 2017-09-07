Третьяковской галерее передали три проекта лауреата премии Кандинского

Андрей Кузькин, победивший в номинации Проект года с видеодокументацией своих акций и перформансов Право на жизнь на вручении премии Кандинского. Архивное фото

Андрей Кузькин, победивший в номинации Проект года с видеодокументацией своих акций и перформансов Право на жизнь на вручении премии Кандинского. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Фонд Cosmoscow передал в дар Третьяковской галерее для ее постоянной экспозиции три проекта российского художника Андрея Кузькина, сообщила журналистам в четверг основатель фонда Маргарита Пушкина.

"Я с радостью хочу сообщить, что художником, чей проект будет передан в дар в постоянную коллекцию Третьяковской галереи, был выбран Андрей Кузькин", — сказала Пушкина.

Кузькин – российский художник, лауреат премии "Инновация" в 2008 году и лауреат премии Кандинского в 2016 году.

По словам директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, в музее нет работ молодых художников, в том числе того поколения, к которому принадлежит Кузькин. Галерея получает три "важнейших" его работы: во-первых, видеофиксацию его первого перформанса "По кругу" 2008 года, во-вторых, часть объектов из большой инсталляции "Все впереди (три из 59"), и в третьих, проект "Право на жизнь", состоящих из 70 планшетов.

"Мы будем единственными обладателями всего проекта, всех этих планшетов, десять из них вошли в прошлом году в собрание музея Жоржа Помпиду в Париже", — подчеркнула Трегулова.