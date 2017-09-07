Музей Москвы дарит бесплатные билеты участникам конкурса РИА Новости

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут получить бесплатный билет в Музей Москвы, сделав сэлфи по правилам конкурса РИА Новости.

Выставки Музея Москвы можно будет посетить бесплатно, показав на кассе музея селфи, сделанное на фоне фотографии из архива "Россия сегодня" в метропоезде "Москва 870", курсирующем по кольцевой линии Московского метрополитена, с хэштегами #РИА_Москва870 и #МузейМосквы.

Бесплатный билет можно будет получить в течение недели с 11 по 17 сентября. В эти дни в Музее Москвы будут открыты выставки: "История Москвы для детей и взрослых", "Три фестиваля", представляющую коллекцию плакатов, открыток, марок, фотографий, посвященных Фестивалям молодежи и студентов разных лет, "Москва глазами иностранцев", где можно увидеть гравюры и картины западных художников, побывавших в Москве в XVIII-XIX веках, мультимедийный проект "Московская башня" и инсталляция "Сто лет неодиночества" художника Леонида Тишкова, а также масштабная ретроспектива лучших спектаклей Юрия Любимова в рамках проекта "Любимов и время", посвященного 100-летию со дня рождения режиссера.

Сделав сэлфи в метропоезде, не забудьте выйти на станции Парк Культуры и зайти в Музей Москвы на фестиваль "Музей и город" 9 и 10 сентярбря!

Музей Москвы — основан в 1896 году. Главный городской музей столицы — это современный многофункциональный музейно-выставочный, научно-просветительский и культурный центр. Музей посвящен городу и горожанам, и с одной стороны хранит всю их историю, с другой стороны представляет все самое важное и интересное, что происходит в Москве сегодня. Коллекция Музея Москвы одна из крупнейших в стране и насчитывает более миллиона артефактов. Музей находится в Провиантских складах — памятнике архитектуры федерального значения в центре Москвы. Ежегодно в музее проводятся десятки выставочных и событийных проектов, в том числе фестивали в дни города, Ночь музеев, Ночь искусств, Ночь кино, а также сезонные маркеты еды, книг, сувениров, блошиные рынки, театральные и музыкальные представления. В Музее Москвы работают кинотеатр, детский центр, лекторий, экскурсионное бюро. Музей Москвы имеет несколько филиалов, каждый из которых по-своему рассказывает об истории города, дополняя главную площадку: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Усадьба Влахернское-Кузьминки.