Театр им. Пушкина наградит Серебренникова знаком "За продолжение традиций"

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина по традиции 25 декабря будет вручать памятные знаки, один из них получит режиссер Кирилл Серебренников, об этом сообщил на сборе труппы в четверг художественный руководитель театра Евгений Писарев.

"Мы вручим в день театра памятный знак Кириллу Серебренникову. Сегодня у Кирилла Семеновича день рождения, не очень веселый в этом году, но я хотел бы пожелать ему, чтобы все последующие его дни рождения он встречал с друзьями, за работой и в своей стране, для которой он очень много сделал", — сказал Писарев.

Награда "За продолжение традиций Камерного театра" вручается в Театре им. Пушкина выдающимся деятелям культуры России.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".