Музей Москвы отметит 870-летие столицы фестивалем "Музей и город"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Специально к юбилею Москвы в главном городском музее 9 и 10 сентября пройдет фестиваль "Музей и город". Московские граффити-художники распишут стены футуристическими видами мегаполиса, а двор музея превратится в уменьшенную копию ярмарочной площади с книжным рынком, юбилейными сувенирами, маркетом праздничной еды, выставками, экскурсиями, форумом и прочими аттракционами.

Музей Москвы — центральная площадка празднования 870-летия столицы для всех, кто хочет знать о Москве все и даже больше, — от самых интересных археологических находок древнего города до самых современных технологий города будущего.

Двор Музея Москвы в праздничные дни будет представлять собой Москву в миниатюре — и саунд-инсталляция "Звуки города" поможет создать необходимую атмосферу. Экспресс-выставка, посвященная людям, без которых Москва была бы совершенно иной и, возможно, лишенной идентичности, расскажет о том, как и когда в Москве появились водопровод, метрополитен, рестораны, фонтаны и многое другое. На импровизированном городском рынке можно будет совершенно бесплатно взять и унести домой книги о Москве, а духи парфюмерной компании Demeter — в том числе оригинальные ароматы "Московская сдоба" и "Плитка шоколада" — купить со скидкой. Государственный хор им. Свешникова исполнит хиты Майкла Джексона, Боба Синклера, Шакиры и Эдуарда Хиля под аккомпанемент ди-джеев.

Оба дня — 9 и 10 сентября — вход на главную выставку Музея Москвы будет свободным. Экспозиция "История Москвы для детей и взрослых", подготовленная специально к 870-летию города, расскажет о ключевых событиях в истории Москвы. Помимо двух тысяч артефактов в Дни города музей представит уникальный экспонат, ровесника Москвы — бревно XII века, часть укрепления стены первого московского деревянного кремля. По свидетельству летописца, князь Юрий Долгрукий заложил крепость в устье реки Неглинной. Именно там, в районе Троицких ворот, археологи нашли положенные одно на другое толстые бревна мореного дуба. Экспонат будет выставлен в Музее Москвы только один месяц.

В эти же дни для свободного посещения будут открыты все музейные выставки: "Москва глазами иностранцев", где можно увидеть гравюры и картины западных художников, побывавших в Москве в XVIII-XIX веках, "Три фестиваля", представляющую коллекцию плакатов, открыток, марок, фотографий, посвященных Фестивалям молодежи и студентов разных лет, мультимедийный проект "Московская башня" и масштабная ретроспектива лучших спектаклей Юрия Любимова в рамках проекта "Любимов и время", посвященного 100-летию со дня рождения режиссера.

Идея необычной программы юбилейного фестиваля "Музей и город" родилась из общей концепции Музея Москвы и его слогана "Вся Москва — в одном музее".

Полное расписание фестиваля "Музей и город", а также выставок, экскурсий и мероприятий, которые в эти дни пройдут в филиалах Музея Москвы, можно узнать на сайте музея.