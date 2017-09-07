Глава Южной Кореи хочет посетить сцену Мариинского театра во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил желание посетить сцену Мариинского театра во Владивостоке, а также назвал Антона Чехова, Федора Достоевского и Льва Толстого любимыми писателями корейцев.

"Великие писатели — Достоевский, Толстой, Чехов — выразившие Дальний Восток и Сахалин в своих произведениях, являются самыми любимыми писателями для корейцев", — сказал президент.

Мун Чжэ Ин отметил, что и корейские писатели в своих произведениях уделяли внимание российскому Дальнему Востоку.

"Господин президент Путин, в Корее я посмотрел балет Большого театра и хотел бы насладиться русским балетом, являющимся лучшем в мире, и здесь, в Мариинском театре во Владивостоке. Сцена Мариинского театра здесь позволяет нам понять вашу твердую волю к новой восточной политике России", — сказал он.

Президент Южной Кореи также отметил, что в свою очередь намерен улучшать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком, делать отношения двух стран более близкими и тесным.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.