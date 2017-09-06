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Культура

Премьера в "Табакерке": спектакль "Кинастон" обещает стать хитом сезона

23:3306.09.2017
(обновлено: 23:39 06.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОлег Табаков. Архивное фотоОлег Табаков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона в "Табакерке" стал спектакль "Кинастон" по пьесе американского драматурга Джеффри Хэтчера в постановке известного режиссера Евгения Писарева.

Театр. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Премьеры сентября: "Кинастон" и "Сны господина де Мольера"

Премьера прошла в среду на "Сцене на Сухаревской" с огромным успехом.

Эдвард Кинастон

Главный герой пьесы, оригинальное название которой "Совершенная женская сценическая красота", — Эдвард Кинастон. Это реально существовавшая личность, выдающийся английский актер, исполнитель женских ролей на лондонских подмостках во времена Реставрации. Тогда женщинам запрещалось играть на сцене, и все женские роли исполняли только мужчины.

Кинастон — был самым великим из них, настоящим властителем сердец мужских и женских. Но в одну минуту все изменилось — Карл II издал указ, по которому теперь только женщины могли исполнять свои роли. Кинастон оказался не нужен, забыт. И все же актер нашел в себе силы и вновь вернулся в театр, но в новом "мужском" амплуа.

Талант и заинтересованность

Кинастона играет в спектакле известный актер Максим Матвеев, недавно снявшийся в фильме Шахназарова "Анна Каренина" в роли Вронского.

"Для меня Кинастона мог сыграть только один человек — Максим Матвеев", — сказал Писарев. — Если бы не он, то, может быть, и не было бы спектакля. Сыграть гениального артиста — не каждый решится на это".

По словам режиссера, здесь требуется не только талант, но важна заинтересованность и полное погружение в образ.

Поменять пластику

"Эта роль — подарок в актерском амбициозном понимании слова, — сказал Матвеев накануне премьеры. — Кинастон — актер и его судьба близка каждому из нас. Но играть знаменитого выдающегося актера да еще исполнителя женских ролей, это, конечно, сложно, но интересно. Для начала надо было поменять пластику".

Олег Табаков. Сцена из спектакля Чайка. Архивное фото
© Фото : К. Богомолов/Театр-студия под руководством О. Табакова
Театр под руководством Олега Табакова открывает новый сезон
По словам актера, тогда в Англии была целая система приемов — как выразить отчаяние или радость. Но она не сохранилась.

"И нам эту систему предстояло выдумать, сочинить, и в этом смысле я опирался на работу своих коллег-женщин — актрис, — подчеркнул Матвеев — Это, прежде всего, Элизабет Юппер с ее ярчайшей психофизикой. Она такая выразительная и очень женственная. Это Фанни Ардан, Людмила Гурченко, а также и сам Олег Павлович Табаков — блестящий исполнитель женских ролей…".

Заслуживают похвалу

Но восхищает не только пластика Матвеева, которой он овладел в совершенстве, поражает абсолютное вхождение в образ, перевоплощение, уровень актерского мастерства, который сегодня не часто увидишь на московской сцене.

Достойной партнершей Матвеева в спектакле стала известная актриса Анна Чиповская. И от их игры особенно в заключительной сцене просто захватывает дух.

Да и все, занятые в спектакле артисты — Михаил Хомяков, Виталий Егоров, Кирилл Рубцов и другие, заслуживают похвалу.

Впервые не у себя дома

Постановщик спектакля Евгений Писарев — художественный руководитель театра имени Пушкина — признался, что первый раз изменил своему театру. Он ставил и раньше на других сценах музыкальные спектакли, а драматический — впервые не у себя дома.

Но "Табакерка", как сказал режиссер, — это особый случай. Во-первых, потому что Писарев считает себя учеником Табакова, а во-вторых, он как актер играл в спектакле "Табакерки" и хорошо знает труппу.

Мужская ли это профессия?

"После просмотра Олег Павлович сказал, что этот спектакль ответил, наконец, четко на вопрос — мужская ли это профессия — артист. Да, именно мужская, требующая настоящего мужества, тяжелая морально и физически", — подчеркнул Писарев.

По его словам, "Кинастон" — скорее история про кризис, который случается у каждого человека и помимо внешних вмешательств.

"Кинастон был в высшей степени успешным и любимым, и в одну секунду вдруг очутился на дне жизни, на помойке. Как суметь выдержать и славу, и унижение и при этом остаться человеком, достойным уважать себя и свое дело?", — так определил режиссер главную тему спектакля.

Спектакль в Театре под руководством Олега Табакова только начинает жить, но первый шаг сделан уверенно. "Кинастон" обещает стать одним из главных хитов московского театрального сезона. Премьерные показы пройдут 7, 21 и 22 сентября.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ирина Горскова
Очень неблагодарно судить по тем отрывочкам, что увидела в сюжете новостей... Простите, но актеров я там не увидела. Увидела то ли неуклюжие попытки балета, то ли сладострастие в несколько извращенном виде. Буду очень рада, если это не так. Тогда претензии к составителям сюжетов: нужно выбирать умнее и тоньше.
23:40
06.09.2017
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