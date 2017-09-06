С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Билеты на отмененный концерт британского певца Робби Уильямса в Санкт-Петербурге можно будет сдать, начиная с 27 сентября, сообщается на сайте организатора концерта National Concert Academy.
"Билеты на концерт Робби Уильямса, намеченный к проведению в СК "Ледовый Дворец" 7 сентября 2017 года, можно сдать, начиная с 27 сентября 2017 года", — сообщает NCA, отмечая, что "данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур".
National Concert Academy (NCA) работает в сфере организации концертов зарубежных артистов и российских звезд с 1998 года, головной офис находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время NCA устраивает более 100 мероприятий в год, от клубных концертов до общероссийских фестивалей.