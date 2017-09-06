Кинопремьеры недели: "Удача Логана" Содерберга и фаворит Канн "Квадрат"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выходят обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля этого года "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, фильм-ужасов "Оно" по Стивену Кингу, а Стивен Содерберг возвращается на большие экраны с комедией про аферистов "Удача Логана".

Удача Логана

© Free Association (2017) Кадр из фильма "Удача Логана" © Free Association (2017) Кадр из фильма "Удача Логана"

Квадрат

Режиссер Стивен Содерберг несколько лет назад решил уйти из большого кино, но, видимо, передумал. Более всего известный по трилогии о друзьях Оушена, Содерберг снова берется за историю про обаятельных аферистов, правда на этот раз вместо нарядных Брэда Питта и Джорджа Клуни за дело берутся два брата-южанина не очень большого ума в исполнении Адама Драйвера и Ченнинга Татума. Чтобы исполнить свой безумный замысел, они берут себе в помощники уголовника и талантливого подрывника, которого сыграл Дэниел Крейг. Критики на сайте Rotten tomatoes поставили картине 7,5 балла из 10 и отметили, что Содерберг не растерял своих талантов. Он легко переплетает сюжеты и раскрывает характеры героев, его рассказ настолько легковесен, что зрители даже не замечают, как легко он стирается из памяти.

Молодой шведский режиссер Рубен Эстлунд снял трагикомедию "Квадрат" про перипетии в жизни директора музея современного искусства. Клас Банг играет куратора в недавно открывшемся музее современного искусства в Стокгольме. Одним утром по пути на работу у него крадут часы и бумажник, и он решает не оставлять это просто так. Одновременно в музее готовится инсталляция аргентинской художницы под названием "Квадрат", которая предлагает взглянуть на городское пространство как на территорию взаимопомощи и доверия. Кстати, инсталляция действительно существует в реальности и придумана самим режиссером. Пока герой пытается решить все свои проблемы, ему мешает журналистка в исполнении Элизабет Мосс. Также в комичной эпизодической роли снялся звезда "Прослушки" Доминик Уэст.

Изящная и одновременно остроумная сатира на современное искусство и общество получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в этом году. Председатель жюри Педро Альмодовар назвал "Квадрат" Эстлунда фильмом о диктатуре политкорректности. И хотя картина не была фаворитом у критиков, она получила достаточно высокую оценку.

© Arte France Cinéma (2017) Кадр из фильма "Квадрат" © Arte France Cinéma (2017) Кадр из фильма "Квадрат"

Оно

© New Line Cinema (2017) Кадр из фильма "Оно" © New Line Cinema (2017) Кадр из фильма "Оно"

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил… и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв – детей. Став товарищами по несчастью одним невероятно пугающим летом, дети решают объединиться, чтобы преодолеть свои страхи и разомкнуть порочный круг убийств, который начался дождливым утром, когда маленький мальчик побежал за бумажным корабликом, плывущим в ливневую канализацию прямо в руки клоуна Пеннивайза.