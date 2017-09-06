США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: "Удача Логана" Содерберга и фаворит Канн "Квадрат"

17:3606.09.2017
0250
© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выходят обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля этого года "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, фильм-ужасов "Оно" по Стивену Кингу, а Стивен Содерберг возвращается на большие экраны с комедией про аферистов "Удача Логана".

Удача Логана

Кадр из фильма Особое мнение(2002)
© Фото : 20th Century Fox, DreamWorks SKG, 2002
Полувековой айпад и первые социальные сети: как кино предсказало будущее
Режиссер Стивен Содерберг несколько лет назад решил уйти из большого кино, но, видимо, передумал. Более всего известный по трилогии о друзьях Оушена, Содерберг снова берется за историю про обаятельных аферистов, правда на этот раз вместо нарядных Брэда Питта и Джорджа Клуни за дело берутся два брата-южанина не очень большого ума в исполнении Адама Драйвера и Ченнинга Татума. Чтобы исполнить свой безумный замысел, они берут себе в помощники уголовника и талантливого подрывника, которого сыграл Дэниел Крейг. Критики на сайте Rotten tomatoes поставили картине 7,5 балла из 10 и отметили, что Содерберг не растерял своих талантов. Он легко переплетает сюжеты и раскрывает характеры героев, его рассказ настолько легковесен, что зрители даже не замечают, как легко он стирается из памяти.

© Free Association (2017)Кадр из фильма "Удача Логана"
© Free Association (2017)
Кадр из фильма "Удача Логана"

Квадрат

Кинотеатр. Архивное фото
© Илья Питалев
В Минкультуры предложили меры по поддержке российского кино
Молодой шведский режиссер Рубен Эстлунд снял трагикомедию "Квадрат" про перипетии в жизни директора музея современного искусства. Клас Банг играет куратора в недавно открывшемся музее современного искусства в Стокгольме. Одним утром по пути на работу у него крадут часы и бумажник, и он решает не оставлять это просто так. Одновременно в музее готовится инсталляция аргентинской художницы под названием "Квадрат", которая предлагает взглянуть на городское пространство как на территорию взаимопомощи и доверия. Кстати, инсталляция действительно существует в реальности и придумана самим режиссером. Пока герой пытается решить все свои проблемы, ему мешает журналистка в исполнении Элизабет Мосс. Также в комичной эпизодической роли снялся звезда "Прослушки" Доминик Уэст.

Изящная и одновременно остроумная сатира на современное искусство и общество получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в этом году. Председатель жюри Педро Альмодовар назвал "Квадрат" Эстлунда фильмом о диктатуре политкорректности. И хотя картина не была фаворитом у критиков, она получила достаточно высокую оценку.

© Arte France Cinéma (2017)Кадр из фильма "Квадрат"
© Arte France Cinéma (2017)
Кадр из фильма "Квадрат"

Оно

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul
Фонд кино: летние сборы зарубежных фильмов очень низкие в этом году
Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил… и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв – детей. Став товарищами по несчастью одним невероятно пугающим летом, дети решают объединиться, чтобы преодолеть свои страхи и разомкнуть порочный круг убийств, который начался дождливым утром, когда маленький мальчик побежал за бумажным корабликом, плывущим в ливневую канализацию прямо в руки клоуна Пеннивайза.

© New Line Cinema (2017)Кадр из фильма "Оно"
© New Line Cinema (2017)
Кадр из фильма "Оно"
Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена