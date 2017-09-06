Песков: хулиганство в отношении фильма "Матильда" будет пресекаться

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дискуссия вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, следят ли в Кремле за развитием конфликтной ситуации вокруг премьеры "Матильды" и нет ли в связи с этим опасений относительно активности противников фильма.

"Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это все предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее. Никаких сомнений, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет. И не должно быть. В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, можно вести общественные дискуссии, но подобные уродливые проявления, конечно, ни коим образом не подлежат пониманию или осмыслению. Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению", — сказал Песков.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить киноконцертный театр.

Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".