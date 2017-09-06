В Москве завершили реставрацию памятника Пушкину

МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Реставрация памятника Пушкину на Пушкинской площади завершилась в Москве, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"В начале сентября 2017 года накануне Дня города реставраторы сняли строительные леса с памятника А.С.Пушкину", — отмечается в материалах.
Второй этап работ подразумевал непосредственно реставрацию бронзового памятника. Скульптура была очищена от загрязнений и наслоений. Вокруг памятника после реставрации установили ограду из ранее демонтированных художественных цепей. Часть бронзовых гирлянд отлили заново, а часть – отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав, отмечается в сообщении.
Памятник классику русской литературы Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный характер.