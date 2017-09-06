В Москве завершили реставрацию памятника Пушкину

МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Реставрация памятника Пушкину на Пушкинской площади завершилась в Москве, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"В начале сентября 2017 года накануне Дня города реставраторы сняли строительные леса с памятника А.С.Пушкину", — отмечается в материалах.

В них напоминается, что работы начались летом 2016 года и были разбиты на два основных этапа. Летом 2016 года был произведен демонтаж художественных цепей ограждения с последующей их реставрацией. Затем в апреле 2017 года приступили к реставрации основания памятника и ступеней (стилобата). Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины "запечатали" скрепляющим составом. Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на ее месте выложили мощение из брусчатки.

Второй этап работ подразумевал непосредственно реставрацию бронзового памятника. Скульптура была очищена от загрязнений и наслоений. Вокруг памятника после реставрации установили ограду из ранее демонтированных художественных цепей. Часть бронзовых гирлянд отлили заново, а часть – отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав, отмечается в сообщении.

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный характер.