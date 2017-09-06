Роман Ольги Славниковой опишет Россию 2050 года с женщиной-президентом

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Действие нового романа лауреата премии "Русский букер" Ольги Славниковой будет разворачиваться в далеком будущем, когда к власти в России пришла президент-женщина.

Славникова известна как автор романа "2017" – антиутопии, разворачивающейся на фоне празднования столетия русской революции. Ее новый роман "Прыжок в длину" вышел летом: главным героем произведения стал подающий большие надежды спортсмен. На встрече с читателями в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки писатель рассказала о том, над каким произведением работает в данный момент.

"Я писала сначала совсем другой роман, действие которого происходило в 2050 году. Речь там шла об изоляции России, но когда начались события 2014 года, то писать дальше стало невозможно без учета событий на Украине, без учета санкций. Реальность отняла у меня порядка 100 страниц текста. Придется все это переписывать, но роман будет дописан", — сказала Славникова.

По словам автора, одной из локаций романа будет Екатеринбург, поскольку этот город, где она родилась, ее вдохновляет. Действие "2017" происходило в вымышленном городе Рифее, обладающем чертами Екатеринбурга.

"В 2050 году президентом России будет женщина, но ничего хорошего из этого не выйдет", — добавила автор.