МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Картина французского художника Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце" (Impression, soleil levant), давшая название импрессионизму, впервые вернется в город, где она была написана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Моне написал картину "Впечатление. Восходящее солнце", давшую название художественному направлению "импрессионизм", в старом аванпорте северного французского города Гавр в 1872 году. С этого момента полотно никогда не выставлялось на родине. В настоящий момент картина является частью коллекции музея изобразительных искусств Мармоттан-Моне в Париже.

По данным агентства, этой осенью произведение вновь вернется на родину и будет участвовать в выставке, приуроченной к 500-летию города. Картина пробудет в музее современного искусства Андре Марло до 8 октября.